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    Гарсия победил Липинца, но отказался от титула

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    Майки Гарсия отобрал пояс IBF у Сергея Липинца
    Майки Гарсия отобрал пояс IBF у Сергея Липинца
    sho.com
    Сергей Липинец проиграл Майки Гарсии, но вновь получит титульный шанс.

    Сергей Липинец (Россия) – Майки Гарсия (США)

    Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

    Чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе россиянин Сергей Липинец (13-1, 10 КО) проиграл американцу Майки Гарсии (38-0, 30 КО).

    Бой в Сан-Антонио (штат Техас, США) продлился все 12 раундов и завершился победой Гарсии единогласным решением судей — 116-111, 117-110 и 117-110.

    В седьмом раунде Гарсия отправил соперника в нокдаун, но завершить бой досрочно не сумел. Более того, в концовке россиянин отметился несколькими жесткими попаданиями, что, впрочем, не сказалось на оценках судей.

    «Я думаю, что просто в какой-то момент опыт Гарсии взял свое. Для меня это также ценный опыт. Я возвращаюсь к работе и намерен устранить недостатки, которые показал сегодня. Я вернусь и буду лучше», – сказал Липинец.

    30-летний Гарсия стал чемпионом мира в четвертой весовой категории. Ему по-прежнему принадлежит пояс WBC в легком весе (до 61,2 кг), ранее он также владел поясами WBO в полулегком весе (до 57,2 кг) и втором полулегком весе (до 59,0 кг).

    «Четвертый чемпионский титул в четвертой весовой категории, а также упоминание в одном ряду с такими бойцами, как Мэнни Пакиао и Хуан Мануэль Маркес, — большая честь. Липинец предстал именно таким, каким я и ожидал его увидеть. Это очень нацеленный и сильный боец. Знали, что он опасен. Я обладаю определенной мощью, но сейчас я бьюсь в более тяжелой весовой категории, где ребята принимают на себя хорошие удары.

    Что дальше? Могу опуститься в категорию до 135 фунтов и объединить титулы, что я и хочу сделать. Затем вернусь к 140 фунтам и буду бороться там. Конечная цель — полусредний вес», — отметил Гарсия.

    Пресс-конференция
    Уже после боя выяснилось, что Гарсия откажется от пояса IBF и будет драться с Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО), который владеет титулами WBC и WBA в легком весе. Липинец же вновь разыграет титул IBF с первым номером рейтинга.

    Кирилл Релих (Беларусь) – Рансес Бартелеми (Куба)

    Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

    Белорусский боксер Кирилл Релих (22-2, 19 КО) завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе, победив экс-чемпиона в двух категориях из Кубы Рансеса Бартелеми (26-1, 13 КО).

    Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Релиха единогласным решением судей — 117-110 и 118-109 (дважды). В седьмом раунде Бартелеми был наказан снятием балла за удар ниже пояса.

    За 36 минут в ринге Релих выбросил более 1000 ударов, белорус был гораздо активнее и полностью переработал кубинца.

    «В прошлый раз я не был готов, поскольку не прошtл полноценную подготовку. Но сегодня, с новыми тренерами, я был готов. Я очень счастлив, ведь ждал этого 20 лет и упорно трудился, чтобы осуществить свою мечту», — сказал Релих.

    Оскар Вальдес (Мексика) – Скотт Куигг (Великобритания)

    Полулегкий вес (до 57,2 кг)

    Чемпион WBO в полулегком весе мексиканец Оскар Вальдес (23-0, 19 КО) защитил титул, победив британца Скотта Куигга (34-1-2, 25 КО).

    Бой в Карсоне (штат Калифорния, США) продлился все 12 раундов и завершился победой Вальдеса единогласным решением судей — 117:111, 117:111 и 118:110.

    Британец, который на церемонии взвешивания не уложился в необходимые 126 фунтов (128,8) и был оштрафован на 20% от суммы своего гонорара (20 тысяч долларов), со стартового гонга работал «первым номером». В пятом раунде Куигг потряс соперника хуком, но развить преимущество не сумел. Чемпион действовал на опережение, лучше контролировал дистанцию и точно пробивал по корпусу.

    Вторая половина поединка прошла в равной борьбе.

    После боя стало известно, что Вальдес получил перелом челюсти. «Я хотел бы, чтобы Оскар сразился с Фрэмптоном. Но об этом позднее, сначала нужно посмотреть, как он себя чувствует», — сказал тренер мексиканца Мэнни Роблес.

    Эмануэль Наваррете (Мексика) – Брейлор Теран (Венесуэла)

    Второй легчайший вес (до 55,2 кг)

    2-й номер рейтинга WBA во втором легчайшем весе мексиканец Эмануэль Наваррете (24-1, 21 KO) остановил венесуэльца Брейлора Терана (23-16-1, 15 KO).

    Односторонний бой завершился нокаутом в четвертом раунде.

    После боя Наваррете заявил, что готов к титульному поединку.

    Алехандро Луна (США) – Ричард Комми (Гана)

    Легкий вес (до 61,2 кг)

    Американец Алехандро Луна (22-1, 15 КО) уступил Ричарду Комми (26-2, 23 КО) из Ганы в отборочном бою по версии IBF.

    Поединок начался со зрелищного обмена ударами. Во втором раунде Комми потряс Луну правым прямым, в четвертом раунде боксеры поменялись ролями, и уже Луна загнал Комми в угол и нанес несколько акцентированных ударов. В пятом раунде Луна побывал на полу, но после толчка. В шестом африканец снова бросил Луну на канвас, за что был наказан снятием балла. Немногим позже Комми нанес два правых оверхеда, пробил «двойку», и Луна снова оказался на полу.

    Хозяин ринга попытался продолжить поединок, но пропустил еще один удар и вновь оказался на полу, заставив рефери остановить бой.

    Следующим соперником Комми может стать чемпион IBF американец Роберт Истер (21-0, 14 КО). Напомним, в сентябре 2016-го года Истер и Комми разыграли вакантный титул IBF. Победа раздельным судейским решением досталась американцу, побывавшему по ходу боя в нокдауне.

    Эрик Де Леон (США) – Энди Венсес (США)

    Второй полулегкий вес (до 59,0 кг)

    Небитый американский боксер второго полулегкого веса Эрик Де Леон (17-0-1, 10 KO) и его соотечественник Энди Венсес (20-0-1,12 KO) расписали ничью.

    Де Леон действовал активнее соперника, регулярно беспокоил того правым хуком и лучше действовал ногами, однако так и не смог нанести хотя бы один акцентированный удар.

    Итог — 96-94 Де Леону и дважды 95-95.

    Энди Руис-младший (Мексика) – Девин Варгас (США)

    Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

    Экс-претендент на титул чемпиона мира мексиканец Энди Руис-младший (30-1, 20 КО) нокаутировал американца Девина Варгаса (20-5, 8 КО) в середине первого раунда.

    Мощный правый крюк отправил Варгаса на настил, и рефери был вынужден сигнализировать о завершении боя.

    Алекс Сауседо (США) – Абнер Марес (Мексика)

    Первый средний вес (до 69,9 кг)

    Американец Алекс Сауседо (27-0, 17 KO) разобрался с мексиканцем Абнером Маресом (25-8, 21 KO).

    Несмотря на рассечение и несколько увесистых пропущенных ударов, Сауседо потряс соперника мощным выстрелом справа в шестом раунде, а в седьмом добил оппонента левым хуком по корпусу и заставил рефери остановить бой.

    Брайан Кастаньо (Аргентина) – Седрик Виту (Франция)

    Первый средний вес (до 69,9 кг)

    Аргентинец Брайан Кастаньо (15-0, 11 КО) провел дебютную защиту титула WBA, в 12-м раунде нокаутировав чемпиона Европы Седрика Виту (46-3, 19 КО).

    Преимущество Кастаньо не вызывало сомнений с первого по заключительный раунд. В 12-м раунде чемпион отправил Виту в нокдаун, а затем добил до отмашки рефери.

    Следующим соперником Кастаньо будет обладатель пояса WBA (Super) кубинец Эрисланди Лара (25-2-2, 14 КО).

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