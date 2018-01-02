Поветкин возглавил рейтинг WBA

Российский боксервозглавил рейтинг WBA в тяжелой весовой категории, сообщает официальный сайт организации.

В предыдущем рейтинге Поветкин занимал второе место, уступая пуэрториканцу Фресу Окендо, который теперь опустился на вторую строчку.

Третье место в рейтинге WBA занимает американец Джаррелл Миллер. Еще один россиянин Александр Устинов идет восьмым.

Поветкин защитил пояс WBO International

Напомним, что Поветкин 15 декабря в Екатеринбурге единогласным решением судей победил немца Кристиана Хаммера и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental.

Чемпионским поясом WBA (Super) владеет британец Энтони Джошуа.