Поветкин возглавил рейтинг WBA

В предыдущем рейтинге Поветкин занимал второе место, уступая пуэрториканцу Фресу Окендо, который теперь опустился на вторую строчку.
Третье место в рейтинге WBA занимает американец Джаррелл Миллер. Еще один россиянин Александр Устинов идет восьмым.
Поветкин защитил пояс WBO International
Напомним, что Поветкин 15 декабря в Екатеринбурге единогласным решением судей победил немца Кристиана Хаммера и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental.
Чемпионским поясом WBA (Super) владеет британец Энтони Джошуа.