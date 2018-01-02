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    Поветкин возглавил рейтинг WBA

    WBA Александр Поветкин
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    Александр Поветкин
    На фото:Александр Поветкин
    Российский боксер Александр Поветкин возглавил рейтинг WBA в тяжелой весовой категории, сообщает официальный сайт организации.

    В предыдущем рейтинге Поветкин занимал второе место, уступая пуэрториканцу Фресу Окендо, который теперь опустился на вторую строчку.

    Третье место в рейтинге WBA занимает американец Джаррелл Миллер. Еще один россиянин Александр Устинов идет восьмым.

    Поветкин защитил пояс WBO International

    Напомним, что Поветкин 15 декабря в Екатеринбурге единогласным решением судей победил немца Кристиана Хаммера и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental.

    Чемпионским поясом WBA (Super) владеет британец Энтони Джошуа.

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