Фрибет 500 рублей в Бетсити. Как получить и отыграть?

Фрибет
Что такое фрибет: это бесплатная ставка, которую букмекер предлагает игрокам в рамках маркетинговой акции по привлечению новых игроков.
Строго говоря, для получения настоящего фрибета не нужно вносить ни копейки своих денег, но законодательство России обязывает перед выплатой денег игроку принять от него хотя бы одну ставку от 10 рублей.
Фрибет 500 рублей в Бетсити
В букмекерской конторе Betcity фрибет устроен как
Как получить фрибет
Для получения фрибета нужно:
- Зарегистрироваться в мобильном приложении
- Ввести промокод NEWS3
- Идентифицироваться
- Активировать бонус в разделе «Промокод»
Если все условия выполнены, на счет будет зачислена бесплатная ставка в 500 рублей.
Как отыграть
Полученный фрибет нужно поставить всей суммой сразу на любое событие
Если ставка зайдет, будет выплачена вся сумма за вычетом самого фрибета
Пример: поставили 500 рублей с коэффициентом 3.00. 3x500=1500. Из 1500 вычитаем фрибет 500 рублей, получаем 1000 рублей, которые можно вывести на карту или сделать новую ставку уже на общих основаниях без ограничений.
Если ставка не зайдет, вам будет начислено еще 500 рублей фрибетом с такими же условиями. Если проиграет и она, то фрибет начислят в третий и уже последний раз.
Таким образом, фрибеты начисляются до тех пор, пока ставка по ним не сыграет, но не более трех раз.
Что важно
- Акция только для новых игроков из РФ
- Срок действия — до 31.12.2022
- Регистрироваться необходимо самостоятельно. Личные и платежные данные даже близких родственников не подойдут. Бонус будет аннулирован, а аккаунт — заблокирован
- Бонус доступен только в приложении
- Бонус не суммируется с другими маркетинговыми акциями Бетсити
Только внимательное соблюдение всех правил избавит от проблем со службой поддержки.
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