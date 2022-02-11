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    Фрибет 500 рублей в Бетсити. Как получить и отыграть?

    Букмекеры Бетсити
    Букмекерская контора Бетсити предлагает для новых клиентов акцию — 3 фрибета по 500 рублей. Рассказываем, как правильно воспользоваться предложением.

    Фрибет 500 рублей в Бетсити
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    Фрибет 500 рублей в Бетсити

  • Фрибет 500 рублей в Бетсити
  • Акция доступна только новым клиентам БК, проживающим в России

    • Фрибет

    Что такое фрибет: это бесплатная ставка, которую букмекер предлагает игрокам в рамках маркетинговой акции по привлечению новых игроков.

    Строго говоря, для получения настоящего фрибета не нужно вносить ни копейки своих денег, но законодательство России обязывает перед выплатой денег игроку принять от него хотя бы одну ставку от 10 рублей.

    Фрибет 500 рублей в Бетсити

    В букмекерской конторе Betcity фрибет устроен как три фрибета по 500 рублей. Но начисляются они не сразу, а постепенно, в случае проигрыша предыдущего.

    Как получить фрибет

    Для получения фрибета нужно:

    • Зарегистрироваться в мобильном приложении
    • Ввести промокод NEWS3
    • Идентифицироваться
    • Активировать бонус в разделе «Промокод»

    Если все условия выполнены, на счет будет зачислена бесплатная ставка в 500 рублей.

    Фрибет 500

    Как отыграть

    Полученный фрибет нужно поставить всей суммой сразу на любое событие с коэффициентом не более 3.00. Уложиться надо за 7 дней.

    Если ставка зайдет, будет выплачена вся сумма за вычетом самого фрибета

    Пример: поставили 500 рублей с коэффициентом 3.00. 3x500=1500. Из 1500 вычитаем фрибет 500 рублей, получаем 1000 рублей, которые можно вывести на карту или сделать новую ставку уже на общих основаниях без ограничений.

    Если ставка не зайдет, вам будет начислено еще 500 рублей фрибетом с такими же условиями. Если проиграет и она, то фрибет начислят в третий и уже последний раз.

    Фрибет 500

    Таким образом, фрибеты начисляются до тех пор, пока ставка по ним не сыграет, но не более трех раз.

    Что важно

    • Акция только для новых игроков из РФ
    • Срок действия — до 31.12.2022
    • Регистрироваться необходимо самостоятельно. Личные и платежные данные даже близких родственников не подойдут. Бонус будет аннулирован, а аккаунт — заблокирован
    • Бонус доступен только в приложении
    • Бонус не суммируется с другими маркетинговыми акциями Бетсити

    Только внимательное соблюдение всех правил избавит от проблем со службой поддержки.

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