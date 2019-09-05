Суперкубок России по футболу может сменить титульного спонсора

, который в начале каждого сезона разыгрывают чемпион и обладатель кубка, может сменить название.

Олимп Суперкубок России по футболу существует под таким названием с 2016-го года. Однако в ближайшее время нейминг может измениться — титульным спонсором готова стать компания «Париматч Россия».

«Париматч Россия» в последнее время активно ведет себя на рынке спортивного спонсорства — так, недавно компания подписала соглашения о сотрудничестве с Молодежной Хоккейной Лигой и Суперлигой по гандболу.

Также, согласно договору с телевещателями, зимний межсезонный турнир по футболу получил название Кубок Париматч Премьер. 0