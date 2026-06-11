К старту чемпионата мира по футболу букмекерская компания WINLINE запустила новую игру в своем приложении.

WINLINE запустил новую игру Winline

Пользователи могут выбрать своего героя среди звёзд мирового футбола, прокачивать стадион, участвовать в мини-играх и каждый час получать фрибеты.

У каждого участника будет свой виртуальный игрок и стадион, которые можно развивать по мере прохождения заданий. В игре доступны восемь футболистов: Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль, Гарри Кейн, Лука Модрич, Винисиус Жуниор, Вирджил Ван Дей к и Роналдиньо.

Главная особенность — фрибеты, которые можно накапливать и забирать в течение всего чемпионата мира. Чем активнее участник играет, тем больше возможностей он получает внутри проекта.

Заходите в приложение

Выбирайте своего игрока

Прокачивайте стадион

Участвуйте в мини-играх

Выполняйте задания

Делайте ставки

Проходите челленджи

Самые активные участники акции разделят дополнительный призовой фонд 100 000 000 фрибетами!

Игра стала частью большой кампании WINLINE к ЧМ-2026. Бренд выстраивает вокруг турнира собственную экосистему: от фан-зон с трансляциями матчей до тематических шоу со звёздными гостями из разных частей света. Всё это даёт возможность болельщикам испытать максимум эмоций от главного футбольного турнира четырёхлетия.