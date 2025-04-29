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    Спартак — Динамо«Спартак» — «Динамо». Онлайн
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    BetBoom разыграет до 100 000 фрибетов за ставки на хоккей

    Новости букмекеров BetBoom
    Финал Кубка Гагарина все ближе — в полуфинальных противостояниях «Трактор» бьется с «Динамо», а «Локомотив» выступает против «Салавата Юлаева».

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    BetBoom начинает акцию «Все на лёд»

    Увидим ли мы в финале противостояние Востока и Запада, или там будут представители только одной конференции? BetBoom начинает акцию «Все на лёд» за ставки на финальные матчи!

    Как участвовать в акции:

    • Перейти на сайт;

    • Нажать кнопку «Принять участие»;

    • Совершать ставки на хоккей с кэфом от 1.3.

    Каждый участник получает по 1 баллу за каждую 1000 рублей. Фавориты соревнования видны в таблице онлайн. Всего будет 200 призовых мест, от 2 до 100 тысяч фрибетов каждому.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Победителей объявят 6 мая 2025 года. Полностью ознакомиться с правилами можно на странице акции.

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