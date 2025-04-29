BetBoom разыграет до 100 000 фрибетов за ставки на хоккей

BetBoom начинает акцию «Все на лёд» Фото: BetBoom
Увидим ли мы в финале противостояние Востока и Запада, или там будут представители только одной конференции? BetBoom начинает акцию «Все на лёд» за ставки на финальные матчи!
Как участвовать в акции:
- Перейти на сайт;
- Нажать кнопку «Принять участие»;
- Совершать ставки на хоккей с кэфом от 1.3.
Каждый участник получает по 1 баллу за каждую 1000 рублей. Фавориты соревнования видны в таблице онлайн. Всего будет 200 призовых мест, от 2 до 100 тысяч фрибетов каждому.
Победителей объявят 6 мая 2025 года. Полностью ознакомиться с правилами можно на странице акции.