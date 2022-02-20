Российские горнолыжники не смогли выйти в четвертьфинал ОИ-2022 в параллельном слаломе

Юлия Плешкова Фото: globallookpress.com
Противостояние завершилось победой итальянцев со счетом 3:1.
Россияне выступали в составе Юлии Плешковой, Ивана Кузнецова, Екатерины Ткаченко и Александра Андриенко. Своей заезд в составе команды России смог выиграть Александр Андриенко.
Таким образом, сборная России не смогла выйти в четвертьфинал параллельного слалома.
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