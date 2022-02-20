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    Непряева снялась с женского масс-старта на Олимпиаде в Пекине

    Пекин-2022 Сборная России Лыжные гонки
    Российская лыжница Наталья Непряева снялась с дистанции в марафонской гонке на 30 км на Олимпиаде в Пекине.

    Наталья Непряева
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    Наталья Непряева

    Россиянка сошла с дистанции после первых пяти километров гонки.

    В гонке от России остались Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

    На Олимпиаде в Пекине Непряева стала чемпионкой в женской эстафете, серебряным призером в скиатлоне и бронзовым призером в командном спринте.

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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