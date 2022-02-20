Непряева снялась с женского масс-старта на Олимпиаде в Пекине

Российская лыжницаснялась с дистанции в марафонской гонке на 30 км на Олимпиаде в Пекине.

Россиянка сошла с дистанции после первых пяти километров гонки.

В гонке от России остались Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

На Олимпиаде в Пекине Непряева стала чемпионкой в женской эстафете, серебряным призером в скиатлоне и бронзовым призером в командном спринте.

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