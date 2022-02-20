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    Ларионов: Финны играют в аккуратный и терпеливый хоккей

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов охарактеризовал игру сборной Финляндии перед финалом Олимпиады-2022.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    Финны встретятся с командой России в решающем матче 20 февраля, начало — в 07:10 по московскому времени.

    «Они играют довольно-таки, скажем, хоккей такой оборонительный, аккуратный, без всякого риска, то есть терпеливый хоккей.

    И тренер Юкка Ялонен не хочет ничего менять. То есть это дает результат. Вот поэтому в этом плане не самая простая команда», — сказал Ларионов в эфире Первого канала.

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