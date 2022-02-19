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    Хартикайнен о матче с Россией: Будет ли много голов? Нет, вряд ли

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Нападающий сборной Финляндии Тему Хартикайнен поделился мыслями перед финальным матчем Олимпиады, в котором его команда встретится со сборной России.

    Тему Хартикайнен
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    Тему Хартикайнен

    «Мы хорошо знаем русскую команду, а они знают нас. Это будет одновременно и тяжело, потому что тут трудно чем-то удивить, и интересно.

    Будет ли много голов? Нет, вряд ли. Как и в полуфинале, это будет равная игра, очень плотная, не будет больших разрывов.

    Уфа будет поддерживать Россию или Финляндию? Ну это же сборные играют, а не клубы. Я бы хотел надеяться, чтобы там поддерживали нас. Если бы я был в Уфе сейчас, то был бы рад за обе сборные.

    Важная игра для страны? Это спорт, это хоккей, все что угодно может случиться. Это игра, мы будем стараться выиграть», — передает слова Хартикайнена Sport24.

    Финляндия и Россия встретятся в воскресенье, 20 февраля. Начало встречи в 07:10 по мск.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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