Хартикайнен о матче с Россией: Будет ли много голов? Нет, вряд ли

Нападающий сборной Финляндииподелился мыслями перед финальным матчем Олимпиады, в котором его команда встретится со сборной России.

«Мы хорошо знаем русскую команду, а они знают нас. Это будет одновременно и тяжело, потому что тут трудно чем-то удивить, и интересно.

Будет ли много голов? Нет, вряд ли. Как и в полуфинале, это будет равная игра, очень плотная, не будет больших разрывов.

Уфа будет поддерживать Россию или Финляндию? Ну это же сборные играют, а не клубы. Я бы хотел надеяться, чтобы там поддерживали нас. Если бы я был в Уфе сейчас, то был бы рад за обе сборные.

Важная игра для страны? Это спорт, это хоккей, все что угодно может случиться. Это игра, мы будем стараться выиграть», — передает слова Хартикайнена Sport24.

Финляндия и Россия встретятся в воскресенье, 20 февраля. Начало встречи в 07:10 по мск.

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