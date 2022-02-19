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    Новозеландский фристайлист Портеус выиграл золото Олимпиады-2022 в хафпайпе

    Пекин-2022 Фристайл
    Новозеландец Нико Портеус стал золотым призером Олимпиады в Пекине в хафпайпе.

    Нико Портеус
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    Нико Портеус

    Серебряную медаль забрал американец Дэвид Уайз. Бронзу вручили другому представителю США Алексу Феррейре.

    Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Хафпайп
    • 1. Нико Портеус (Новая Зеландия) — 93,00.
    • 2. Дэвид Уайз (США) — 90,75.
    • 3. Алекс Феррейра (США) — 86

    Это вторая золотая медаль для Новой Зеландии на Олимпийских играх в Пекине.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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