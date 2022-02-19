Новозеландский фристайлист Портеус выиграл золото Олимпиады-2022 в хафпайпе

Нико Портеус Фото: globallookpress.com
Серебряную медаль забрал американец Дэвид Уайз. Бронзу вручили другому представителю США Алексу Феррейре.
Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины. Хафпайп
- 1. Нико Портеус (Новая Зеландия) — 93,00.
- 2. Дэвид Уайз (США) — 90,75.
- 3. Алекс Феррейра (США) — 86
Это вторая золотая медаль для Новой Зеландии на Олимпийских играх в Пекине.
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