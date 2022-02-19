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    Бородавко раскритиковал решение сократить дистанцию мужского марафона

    Пекин-2022 Лыжные гонки Сборная России
    Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о решении организаторов Олимпиады сократить дистанцию мужского марафона с 50 до 30 км.

    Юрий Бородавко
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    Юрий Бородавко

    «Отрицательно отношусь к решению организаторов. Дистанция на 50 км предполагает работу на выносливость, на терпение. Для всех погода одинаковая, суперэкстремального ничего нет. Это абсолютно неправильный подход. Увеличиваются шансы для тех спортсменов, которые не дистанционщики», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

    Причиной изменений в плане проведения мужского марафона по лыжам стала плохая погода.

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