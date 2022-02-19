Бородавко раскритиковал решение сократить дистанцию мужского марафона

Тренер сборной России по лыжным гонкамподелился мнением о решении организаторов Олимпиады сократить дистанцию мужского марафона с 50 до 30 км.

«Отрицательно отношусь к решению организаторов. Дистанция на 50 км предполагает работу на выносливость, на терпение. Для всех погода одинаковая, суперэкстремального ничего нет. Это абсолютно неправильный подход. Увеличиваются шансы для тех спортсменов, которые не дистанционщики», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Причиной изменений в плане проведения мужского марафона по лыжам стала плохая погода.

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