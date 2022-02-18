Вратарь шведов Юханссон: У меня был шанс все решить и прибить русских. Очень жаль

Голкипер сборной Швециипрокомментировал итог полуфинального матча олимпийского хоккейного турнира в Пекине, где его команда проиграла сборной России (1:2 Б).

«Я разочарован в себе, я сыграл плохо. У меня был шанс все решить и прибить русских.

Бросок, который сравнял счет, попал мне под руку. Я был недостаточно близок к бросавшему, я должен был отражать шайбу. Очень жаль.

Буллиты есть буллиты, это часть игры. Я мог бы спасти нашу команду, но нас обыграл их вратарь Федотов. Он и выиграл матч», — приводит слова Юханссона Aftonbladet.

В финале Олимпиады сборная России сыграет с Финляндией. Матч состоится в воскресенье, 20 февраля, начало — в 07.10 (мск).

Швеция разыграет бронзовые медали со Словакией 19 февраля (начало — в 16.10 мск).

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