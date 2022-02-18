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    Владимир ТкачевМаксимальное напряжение. Россия вышла в финал, обыграв в серии буллитов Швецию
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    Третьяк: Игра со Швецией была валидольная, ребята шайбу зубами ловили

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал выход сборной России в финал хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

    Россия — Швеция
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    Россия — Швеция

    В пятницу, 18 февраля сборная России обыграла Швецию по буллитам на Олимпиаде в Пекине. В финале россияне встретятся с Финляндией. Матч состоится 20 февраля, начало — в 7.10 (мск).

    «Было тревожно во время серии буллитов и овертайма. Но я надеялся на нашего вратаря. Верил, что мы выиграем.

    Честно, было бы очень обидно, если бы проиграли. Ребята шайбу зубами ловили. Игра, конечно, валидольная. Но, наверно, хоккей и привлекает людей из-за таких матчей.

    Швеция сегодня не удивила. Она играла в действительно классный хоккей, дисциплинированный, практически одно удаление у них было.

    Шведы — сильная команда. Я знаю, что они так играют, поэтому и знал, что игра будет такой тяжелой. Дисциплинированная, обученная, техничная команда, поэтому сегодня наша команда достойна уважения за победу.

    Можно ли сказать, что финал с Финляндией — это матч, в котором наша сборная должна отомстить за Олимпиаду-2014? Конечно, должны. Надеюсь, Бог нам поможет», — сказал Третьяк «Спорт-Экспресу».

    На Олимпиаде-2014 в Сочи сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:3 в четвертьфинале хоккейного турнира.

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