Россия объявила состав на матч со Швецией

Стал известен состав сборной России на матч полуфинала Олимпиады против Швеции.

Вратари: Федотов, Билялов

Первое звено: Чибисов — Шипачев — Семенов, Никишин — Нестеров

Второе звено: Гусев — Ткачев — Грицюк, Яковлев — Елесин

Третье звено: Слепышев — Карнаухов — Воронков, Телегин — Войнов

Четвертое звено: Плотников — Андронов — Григоренко, Шарипзянов, Каюмов

Игра состоится в 16:10 по мск.

Состав на полуфинал! В 16:10 по мск включайте «Россию 1» и смотрите игру ✊#Beijing2022 pic.twitter.com/YGPiBiPPb4 — Хоккей России (@russiahockey) February 18, 2022

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