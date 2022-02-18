Россия объявила состав на матч со Швецией

Вадим Шипачев Фото: globallookpress.com
Вратари: Федотов, Билялов
Первое звено: Чибисов — Шипачев — Семенов, Никишин — Нестеров
Второе звено: Гусев — Ткачев — Грицюк, Яковлев — Елесин
Третье звено: Слепышев — Карнаухов — Воронков, Телегин — Войнов
Четвертое звено: Плотников — Андронов — Григоренко, Шарипзянов, Каюмов
Игра состоится в 16:10 по мск.
Состав на полуфинал! В 16:10 по мск включайте «Россию 1» и смотрите игру ✊#Beijing2022 pic.twitter.com/YGPiBiPPb4— Хоккей России (@russiahockey) February 18, 2022
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