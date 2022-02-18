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    Россия объявила состав на матч со Швецией

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Стал известен состав сборной России на матч полуфинала Олимпиады против Швеции.

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    Вратари: Федотов, Билялов

    Первое звено: Чибисов — Шипачев — Семенов, Никишин — Нестеров

    Второе звено: Гусев — Ткачев — Грицюк, Яковлев — Елесин

    Третье звено: Слепышев — Карнаухов — Воронков, Телегин — Войнов

    Четвертое звено: Плотников — Андронов — Григоренко, Шарипзянов, Каюмов

    Игра состоится в 16:10 по мск.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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