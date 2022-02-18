Президент ОКР: По поводу Валиевой могу сказать только одно: бедная девочка!

Президент Олимпийского комитета Россиипрокомментировал результаты женского личного турнира в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине.

Золотую медаль выиграла Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова. Четвертой стала Камила Валиева, провалившая произвольную программу.

«До сих пор такие эмоции, что очень сложно говорить. Аня Щербакова — настоящая чемпионка, которая показала нам всю свою красоту и грацию сегодня! Саша Трусова — большая молодец, нереально откатала произвольную программу. Мы очень тебя любим!

По поводу Камилы как отец двух спортсменок я могу сказать только одно: бедная девочка! Всем трем девушкам, их таланту и внутренней силе мы аплодируем стоя!», — написал Поздняков в своем инстаграме.

Напомним, допинг-проба фигуристки Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно после окончания командного турнира Олимпиады.

CAS допустил фигуристку до участия в личном турнире в Пекине. При этом церемония награждения, в случае попадания Валиевой в тройку призёров, была бы отложена до окончания расследования, так как ее результаты на Олимпиаде считаются предварительными.

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