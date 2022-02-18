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    Президент ОКР: По поводу Валиевой могу сказать только одно: бедная девочка!

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал результаты женского личного турнира в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Золотую медаль выиграла Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова. Четвертой стала Камила Валиева, провалившая произвольную программу.

    «До сих пор такие эмоции, что очень сложно говорить. Аня Щербакова — настоящая чемпионка, которая показала нам всю свою красоту и грацию сегодня! Саша Трусова — большая молодец, нереально откатала произвольную программу. Мы очень тебя любим!

    По поводу Камилы как отец двух спортсменок я могу сказать только одно: бедная девочка! Всем трем девушкам, их таланту и внутренней силе мы аплодируем стоя!», — написал Поздняков в своем инстаграме.

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    • Напомним, допинг-проба фигуристки Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно после окончания командного турнира Олимпиады.

    CAS допустил фигуристку до участия в личном турнире в Пекине. При этом церемония награждения, в случае попадания Валиевой в тройку призёров, была бы отложена до окончания расследования, так как ее результаты на Олимпиаде считаются предварительными.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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