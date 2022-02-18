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    • Йоханнес Бё выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине
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    Йоханнес Бё назвал ключевой момент, который позволил ему выиграть в масс-старте Олимпиады

    Пекин-2022 Биатлон
    Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в масс-старте на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

    Йоханнес Бё
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    Йоханнес Бё

    «Я был очень сильно уставшим в последние два дня после эстафеты. В первую очередь важно было не поддаться отпускному настроению и не думать о том, что запасы энергии кончаются. Я держал голову высоко, был сосредоточен на новой гонке и старательно работал.

    Ключевым моментом сегодня была моя вторая лёжка, где я отстрелял чисто и вышел в лидеры. После этого я сделал отрыв, который мне хотелось иметь, а дальше не оглядывался ни разу. Когда пересекал финишную черту, думал о пяти медалях в шести гонках, четырёх золотых. А ещё о 15-й золотой медали Норвегии на Олимпийских играх. Никому этого не удавалось прежде, так что это большой день и для всей нации.

    Завоевать четыре золотые медали — это многое для меня значит. Невозможно заранее предсказать, как сложатся Олимпийские игры. Мои последние сезоны в биатлоны были фантастические, но Олимпиада — вот что имеет значение. Очень рад, что показал свой лучший биатлон на Олимпиаде, а не только до неё и после. Это большое облегчение», — сказал Йоханнес Бё.

    Норвежец сделал 4 промаха и обошел шведа Мартина Понсилуому на 40 секунд.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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