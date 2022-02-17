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    Фигуристка Екатерина Рябова: Цель на Олимпийские игры была — кайфовать

    Пекин-2022 Фигурное катание
    Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова после произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине (Китай) рассказала о своих впечатлениях.

    Екатерина Рябова
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    Екатерина Рябова

    «Цель была — кайфовать. В принципе она выполнена. Первую половину программы я откатала хорошо, но потом что-то случилось и не улаоось показать максимум. Я рада здесь находиться, потому что у меня здесь родители. Это показатель всего того, что они дали мне. За это я очень им благодарна. У меня здесь всё в порядке. После чемпионата Европы я успела восстановиться, выздоровела, а также неплохо провела подготовку, чему я очень рада.

    Планы после Олимпиады? Чемпионат мира. Полечу в Москву и буду готовиться.

    Атмосфера здесь классная. Я ожидала, что будет гораздо хуже, а оказалось всё супер: меры предосторожности не мешают, в олимпийской деревне можно гулять, где хочешь. Мне здесь очень нравится. Не скажу, что атмосфера несоревновательная. Да, зрителей мало. Я люблю кататься при полном зале, но хорошо, что они есть. Когда их нет совсем, кататься очень тяжело, а так они хлопают, и кататься приятно», — передаёт слова Рябовой корреспондент «Чемпионата».

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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