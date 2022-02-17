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    Третьяк: В матче с Швецией потребуется идеальная дисциплина с минимумом удалений

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от полуфинала олимпийского турнира.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    В среду, 16 февраля, сборная России вышла в полуфинал Олимпиады, обыграв датчан со счетом 3:1. Соперником россиян в полуфинале станет сборная Швеции, которая обыграла команду Канады (2:0).

    «Безусловно, матч Россия — Канада имел бы запредельные рейтинги во всем хоккейном мире, но нашим соперником по полуфиналу стали шведы.

    Это очень сильная команда, сборную России ждет тяжелый и ответственный матч. Мы хорошо знаем хоккейный стиль Швеции, постоянно играем с ними на этапах Евротура, а многие лидеры олимпийского состава "Тре Крунур" выступают в КХЛ.

    У скандинавов очень обученная, дисциплинированная команда, которая умеет строго играть в обороне и креативно атаковать.

    Мне очевидно, что для успеха в полуфинале нужно обязательно навязать сопернику высокие скорости, потому что при среднем темпе шведы ошибок почти не делают.

    А еще потребуется идеальная дисциплина с минимумом удалений. И подключения защитников в атаку, поскольку Швеция очень плотно закрывает пространство перед своими воротами», — цитирует Третьяка ТАСС.

    В другом полуфинале сыграют команды Финляндии и Словакии .

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