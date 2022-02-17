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    Украинская лыжница, сдавшая положительный допинг-тест на ОИ, объявила о завершении карьеры

    Пекин-2022 Лыжные гонки Допинг
    Украинская лыжница Валентина Каминская, которая сдала положительный допинг-тест на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, объявила о завершении карьеры.

    Валентина Каминская
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    Валентина Каминская

    Напомним, в допинг-пробе 34-летней украинки были обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест был сдан на Олимпиаде 10 февраля.

    «Дорогие друзья! Моя карьера в профессиональных лыжных гонках внезапно подошла к концу. Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это всё и что таким образом. Просто не верю.

    Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх — настоящая катастрофа и почти конец света для меня. Это был выстрел в упор из ядерного орудия, который меня уничтожил и стёр с лица земли! Звучит банально, но я никогда бы намеренно не принимала такие вещества. Это не просто запрещено, но и глупо со стороны каждого спортсмена. К моему огромному сожалению, я не смогу собрать доказательную базу, чтобы побороться за правду. Поэтому мне остаётся только пережить это испытание и надеяться, что мне не дадут "вышку" за это преступление, которого я не совершала. Чувствую себя как злодей, который совершил что-то ужасающее, но сам не понял как.

    Всем, кто сейчас рядом со мной на этом тяжелейшем жизненном этапе, я очень благодарна! А у тех людей, которых коснётся эта безумно неприятная история, искренне прошу прощения. Берегите здоровье и будьте счастливы!» — написала Каминская.

    На Играх в Пекине Валентина заняла 70-е место в спринте, 79-е в гонке в классической разделке и 18-е — в составе эстафетной команды.

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