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    Зайцева о женской эстафете: Подтвердили статус серебряных призеров спустя восемь лет

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала серебро сборной России в женской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

    Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина
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    Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина

    За сборную России выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

    «Очень грамотная расстановка по этапам, тренеры хорошо сделали, а девчонки отработали как реальная команда. Да, были ошибки, но они предсказуемые.

    Все и так знали, что они могут быть у Светы Мироновой, а могут и не быть, потому что это биатлон. В принципе хорошо, что ее поставили именно на этот этап, что ситуацию можно было спасти.

    Все классно. Подтвердили статус серебряных призеров спустя восемь лет. Достойная награда, потому что после таких провалов — биатлон у нас не очень хорошие результаты показывал — сейчас они способны бороться. Прогресс.

    Думаю, это придаст им силы на подъеме соревноваться до конца Олимпиады. Хочу поздравить всю команду, руководство, тренеров, сервису отдельная благодарность и, конечно, поздравляю спортсменок и болельщиков», — сказала Зайцева «Спорт-Экспрессу».

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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