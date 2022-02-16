Зайцева о женской эстафете: Подтвердили статус серебряных призеров спустя восемь лет

Двукратная олимпийская чемпионкапрокомментировала серебро сборной России в женской эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

За сборную России выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

«Очень грамотная расстановка по этапам, тренеры хорошо сделали, а девчонки отработали как реальная команда. Да, были ошибки, но они предсказуемые.

Все и так знали, что они могут быть у Светы Мироновой, а могут и не быть, потому что это биатлон. В принципе хорошо, что ее поставили именно на этот этап, что ситуацию можно было спасти.

Все классно. Подтвердили статус серебряных призеров спустя восемь лет. Достойная награда, потому что после таких провалов — биатлон у нас не очень хорошие результаты показывал — сейчас они способны бороться. Прогресс.

Думаю, это придаст им силы на подъеме соревноваться до конца Олимпиады. Хочу поздравить всю команду, руководство, тренеров, сервису отдельная благодарность и, конечно, поздравляю спортсменок и болельщиков», — сказала Зайцева «Спорт-Экспрессу».

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