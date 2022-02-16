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    Валльмарк: В матче с Канадой нам помог несколько случайный гол

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Нападающий ЦСКА и сборной Швеции Лукас Валльмарк поделился ожиданиями от матча против команды России в 1/2 финала Олимпиады-2022.

    Лукас Валльмарк
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    Лукас Валльмарк

    В четвертьфинале «Тре крунур» выбили команду Канады, победив со счетом 2:0.

    «Здорово будет сыграть против сборной России, против одноклубников из ЦСКА. Это будет весело. Конечно, все хотят победить.

    Не знаю, в чем секрет, что я забиваю в каждом матче на Олимпиаде. У нас играет много классных хоккеистов.

    Конечно, сегодня нам помог несколько случайный гол, а также тот факт, что у канадцев прошлым вечером был матч. Но в целом мы усердно работаем.

    У русских хорошая, квалифицированная команда. С некоторыми я периодически переписываюсь. Но то, что нам предстоит, — это совсем другая история.

    Я думаю, что эта игра будет веселой, и мы подойдем к ней в полной боевой готовности. Посмотрим, смогу ли я забить Ивану Федотову. Надеюсь, мне это удастся», — сказал Валльмарк «Р-Спорту».

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