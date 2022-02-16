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    Валиева безошибочно исполнила произвольную программу на тренировке ОИ-2022

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    Российская фигуристка Камила Валиева идеально исполнила произвольную программу на прогоне под музыку в рамках тренировки на Олимпиаде в Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Валиева исполнила три четверных прыжка и тройной аксель.

    Полностью прокат выглядел следующим образом: четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп + тройной тулуп, тройной риттбергер, четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц.

    Напомним, Валиева лидирует после короткой программы личного турнира, набрав 82,16 балла. Произвольную программу девушки покажут 17 февраля.

    Ранее стало известно, что МОК не будет проводить церемонию награждения призеров личных соревнований фигуристок во время Олимпиады в Пекине в том случае, если в числе медалистов окажется Валиева.

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