Валиева безошибочно исполнила произвольную программу на тренировке ОИ-2022

Российская фигуристкаидеально исполнила произвольную программу на прогоне под музыку в рамках тренировки на Олимпиаде в Пекине, сообщает «Спорт-Экспресс».

Валиева исполнила три четверных прыжка и тройной аксель.

Полностью прокат выглядел следующим образом: четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп + тройной тулуп, тройной риттбергер, четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц.

Напомним, Валиева лидирует после короткой программы личного турнира, набрав 82,16 балла. Произвольную программу девушки покажут 17 февраля.

Ранее стало известно, что МОК не будет проводить церемонию награждения призеров личных соревнований фигуристок во время Олимпиады в Пекине в том случае, если в числе медалистов окажется Валиева.

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