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    Резцова: В эстафете я мстила за парней

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о своем состоянии после эстафетной гонки на Олимпиаде в Пекине.

    Кристина Резцова
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    Кристина Резцова

    Сборная России заняла второе место, проиграв шведским биатлонисткам 12 секунд.

    «Все равно пью обезболивающие иногда, но в целом намного лучше. Сейчас не было никаких болевых ощущений. Вчера еще была небольшая боль, а сегодня уже ничего не было. По ходу гонки с рукой было все отлично.

    У нас столько стартов, независимо от статуса соревнований. И правильно вы говорите, как будто мы это делаем постоянно, как будто мы все умеем. Так оно и есть. Самое тяжелое — сделать что умеешь. Ничего не выдумывать и так далее. И сегодня это сделала, считаю.

    Сегодня я мстила за парней. Возможно, предыдущая гонка дала эмоциональную разгрузку. Я разревелась, все выплеснула из себя. И не было такого, что я хочу всех победить. Я выходила спокойно на свой этап», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

    Напомним, мужская сборная России заняла третье место в эстафете. Россияне лидировали перед последним огневым рубежом с отрывом в 59 секунд, но Эдуард Латыпов допустил пять промахов и пропустил вперед норвежцев и французов.

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