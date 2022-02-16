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    Носсум: Вернуть норвежскую гегемонию в классике — очень хорошая цель для нас

    Пекин-2022 Лыжные гонки
    Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Носсум отметил, что россияне сейчас выглядит предпочтительнее скандинавов в классическом стиле передвижения на дистанции.

    Эйрик Носсум
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    Эйрик Носсум

    «В последние годы в классике мы выступаем хуже, чем сборная России. У нас есть точки для развития. В коньке мы выступаем на серьезном уровне, а вот в классике россияне немного впереди.

    Все удивляются, когда мы не выигрываем эстафету. Больно всей стране и больно самим спортсменам.

    Мне сказали, что на чемпионате мира 2025 года в Тронхейме индивидуальная гонка на 15 км будет проходить в формате классики.

    Вернуть норвежскую гегемонию в классике — очень хорошая цель для нас», — цитирует Носсума «Советский спорт» со ссылкой на VG.

    Отметим, что на Олимпиаде в Пекине осталось провести две гонки — командный спринт классическим стилем и марафон на 50 км.

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