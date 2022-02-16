Нестеров: Сборной России без разницы, с кем играть в полуфинале

Никита Нестеров забросил одну из шайб в ворота Дании Фото: globallookpress.com
«Думаю, инициативу немного отдали в какой-то момент. 10 минут была какая-то нервозность в концовке, не знаю с чем связано. Но потом смогли забить.
Полуфинал? Все команды хорошего уровня, будем настраиваться на любого соперника. Нам без разницы», — приводит слова Нестерова «Спорт-Экспресс».
После четвертьфиналов состоится перепосев, после которого и определится соперник России по полуфиналу. Матчи 1/2 финала пройдут 18 февраля.
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