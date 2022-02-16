Российские лыжницы вышли в финал командного спринта на Олимпиаде

Россиянки заняли первое место во втором полуфинале, преодолев дистанцию за 23 минуты 0,4 секунды.
В финал также вышли сборные Германии, США, Австрии, Швейцарии, Финляндии, России, Норвегии, Швеции, Польши и Франции.
Решающая гонка состоится сегодня, 16 февраля, начало в 12:15 мск.
Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)
Лыжные гонки. Командный спринт (Классика). Женщины
1-й полуфинал
1. Германия — 23.02,08
2. США — 23.06,11
3. Австрия — 23.08,34
4. Швейцария — 23.30,86
2-й полуфинал
2. Финляндия (Кертту Нисканен, Криста Пармакоски) — 23.00,8
3. Швеция (Майя Дальквист, Юнна Сундлинг) — 23.01,4
4. Норвегия (Тириль Венг, Майкен Фалла) — 23.05,0
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