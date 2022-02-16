Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеМесси не может — Мбаппе поможет. Парижане дожали «Реал» на «Парк де Пренс»
  • 12:42
    • Непряева и Ступак выиграли бронзовые медали в командном спринте на ОИ-2022
  • 11:56
    • Шведские биатлонистки выиграли эстафету на ОИ-2022, россиянки — вторые
  • 11:05
    • Сборная России вышла в полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде
  • 09:50
    • Сборная Словакии обыграла американцев и вышла в полуфинал олимпийского турнира
  • 12:12
    • Старший тренер женской сборной России по биатлону Шашилов покинул свой пост
    Все новости спорта

    Российские лыжницы вышли в финал командного спринта на Олимпиаде

    Пекин-2022 Лыжные гонки Сборная России
    Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева вышли в финал командного спринта на Олимпиаде в Пекине.

    Наталья Непряева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наталья Непряева

    Россиянки заняли первое место во втором полуфинале, преодолев дистанцию за 23 минуты 0,4 секунды.

    В финал также вышли сборные Германии, США, Австрии, Швейцарии, Финляндии, России, Норвегии, Швеции, Польши и Франции.

    Решающая гонка состоится сегодня, 16 февраля, начало в 12:15 мск.

    Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)
    Лыжные гонки. Командный спринт (Классика). Женщины

    1-й полуфинал

    1. Германия — 23.02,08

    2. США — 23.06,11

    3. Австрия — 23.08,34

    4. Швейцария — 23.30,86

    2-й полуфинал

    1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) — 23.00,4

    2. Финляндия (Кертту Нисканен, Криста Пармакоски) — 23.00,8

    3. Швеция (Майя Дальквист, Юнна Сундлинг) — 23.01,4

    4. Норвегия (Тириль Венг, Майкен Фалла) — 23.05,0

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия не закончит четвертьфинал разгромной победой
  • Россия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Есть ли шансы у «Интера»?
  • «Интер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Бавария» забьет «Зальцбургу» больше трех мячей?
  • «Зальцбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.05
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Порту — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие