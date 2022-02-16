Российские лыжницы вышли в финал командного спринта на Олимпиаде

Российские лыжницывышли в финал командного спринта на Олимпиаде в Пекине.

Россиянки заняли первое место во втором полуфинале, преодолев дистанцию за 23 минуты 0,4 секунды.

В финал также вышли сборные Германии, США, Австрии, Швейцарии, Финляндии, России, Норвегии, Швеции, Польши и Франции.

Решающая гонка состоится сегодня, 16 февраля, начало в 12:15 мск.

Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)

Лыжные гонки. Командный спринт (Классика). Женщины

1-й полуфинал

1. Германия — 23.02,08

2. США — 23.06,11

3. Австрия — 23.08,34

4. Швейцария — 23.30,86

2-й полуфинал

1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) — 23.00,4

2. Финляндия (Кертту Нисканен, Криста Пармакоски) — 23.00,8

3. Швеция (Майя Дальквист, Юнна Сундлинг) — 23.01,4

4. Норвегия (Тириль Венг, Майкен Фалла) — 23.05,0

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