Капитан сборной Швеции: Очень хотели победить Канаду, но не хотим на этом останавливаться

«Поражение с финнами ничего не значило, сегодня была новая игра, и тут уже — пан или пропал. Была терпеливая игра, и мы, и соперник не делали много ошибок. Нам повезло, что мы вышли победителем.
Ребята, которые были и на прошлой Олимпиаде, перед матчем посмотрели друг другу в глаза и сказали, что мы не должны делать ту же ошибку. Мы очень хотели победить и победили, но мы не хотим на этом останавливаться.
Для нас неудивительно, что Валльмарк столько забивает. Это отличный игрок, который проявляет себя, когда нам это нужно.
Пока что он забивал в каждом матче, надеюсь, он продолжит в том же духе. Это отличный парень, нам повезло, что он в нашей команде.
Забьет ли он России? Это странный вопрос», — передает слова Ландера Sport24.
Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.