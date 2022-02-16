Наставник сборной Канады — о поражении от Швеции: В конечном итоге все свелось к одной ошибке

Канада — Швеция Фото: globallookpress.com
«Почему не шло в атаке? Шведы нас накрывали. Они знали, что мы сыграли много матчей, и накрывали нас, как только мы касались шайбы.
Мы старались противостоять этому, но мы все-таки люди, а не машины. Вмешался фактор усталости.
Не оправдываю поражением этим, ребята старались и выкладывались. В конечном итоге все свелось к одной ошибке. Ребята бились хорошо», — передает слова Жюльена Sport24.
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