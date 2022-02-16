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    Наставник сборной Канады — о поражении от Швеции: В конечном итоге все свелось к одной ошибке

    Пекин-2022 Хоккей
    Главный тренер сборной Канады Клод Жюльен прокомментировал поражение от команды Швеции (0:2) в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

    Канада — Швеция
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    «Почему не шло в атаке? Шведы нас накрывали. Они знали, что мы сыграли много матчей, и накрывали нас, как только мы касались шайбы.

    Мы старались противостоять этому, но мы все-таки люди, а не машины. Вмешался фактор усталости.

    Не оправдываю поражением этим, ребята старались и выкладывались. В конечном итоге все свелось к одной ошибке. Ребята бились хорошо», — передает слова Жюльена Sport24.

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