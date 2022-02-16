Наставник сборной Канады — о поражении от Швеции: В конечном итоге все свелось к одной ошибке

Главный тренер сборной Канадыпрокомментировал поражение от(0:2) в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

«Почему не шло в атаке? Шведы нас накрывали. Они знали, что мы сыграли много матчей, и накрывали нас, как только мы касались шайбы.

Мы старались противостоять этому, но мы все-таки люди, а не машины. Вмешался фактор усталости.

Не оправдываю поражением этим, ребята старались и выкладывались. В конечном итоге все свелось к одной ошибке. Ребята бились хорошо», — передает слова Жюльена Sport24.

Вся Олимпиада-2022

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.