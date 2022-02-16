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    Йоханнес Клебо поделился эмоциями от победы в командном спринте на ОИ в Пекине

    Пекин-2022 Лыжные гонки
    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Он выступал в дуэте с Эриком Вальнесом.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    «Горжусь, что мы отстояли звание сильнейших в командном спринте. Победить как команда — это нечто особенное. Мы выиграли командный спринт в 2018 году, а сейчас повторили успех, но в другом стиле и с другим партнёром. Мы очень много работали для того, чтобы быть лучшими как команда. Мы уже несколько лет тренируемся вместе, и это потрясающее чувство», — сказал Клебо после гонки.

    Йоханнес стал пятикратным олимпийским чемпионом.

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