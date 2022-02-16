Фуркад поддержал Латыпова: Биатлон непредсказуем, я делал то же самое дважды в карьере

Шестикратный олимпийский чемпион по биатлонувыразил слова поддержки, чьи ошибки на заключительном огневом рубеже лишили сборную России возможности побороться за золото.

«Биатлон непредсказуем, поэтому мы его так любим. Я делал то же самое дважды в моей карьере», — написал Фуркад в своем Инстаграме.

Напомним, россияне до последнего огневого рубежа претендовали на золото, лидируя с минутным преимуществом, однако два штрафных круга Латыпова на заключительной стойке отбросили команду на третье место.

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