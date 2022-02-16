Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр БольшуновЖдем золото от лыжников. Анонс событий на Олимпиаде-2022 16 февраля
  • 00:55
    • ПСЖ вырвал победу у «Реала» благодаря голу Мбаппе
  • 00:55
    • Дубль Силвы помог «Ман Сити» разгромить «Спортинг» в Лиге чемпионов
  • 17:34
    • Валиева захватила лидерство после КП на Олимпиаде-2022, Трусова — вне топ-3
  • 18:50
    • Определились все пары 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира в Пекине
  • 18:37
    • Канада разгромила Китай и вышла в 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира
    Все новости спорта

    Фуркад поддержал Латыпова: Биатлон непредсказуем, я делал то же самое дважды в карьере

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад выразил слова поддержки Эдуарду Латыпову, чьи ошибки на заключительном огневом рубеже лишили сборную России возможности побороться за золото.

    Мартен Фуркад
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартен Фуркад

    «Биатлон непредсказуем, поэтому мы его так любим. Я делал то же самое дважды в моей карьере», — написал Фуркад в своем Инстаграме.

    Напомним, россияне до последнего огневого рубежа претендовали на золото, лидируя с минутным преимуществом, однако два штрафных круга Латыпова на заключительной стойке отбросили команду на третье место.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия не закончит четвертьфинал разгромной победой
  • Россия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Ливерпуль» легко выиграет у «Интера» в Милане?
  • «Интер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Бавария» забьет «Зальцбургу» больше трех мячей?
  • «Зальцбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 09:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.05
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Канада — США
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •  5.65
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие