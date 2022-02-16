Фуркад поддержал Латыпова: Биатлон непредсказуем, я делал то же самое дважды в карьере

Мартен Фуркад Фото: globallookpress.com
«Биатлон непредсказуем, поэтому мы его так любим. Я делал то же самое дважды в моей карьере», — написал Фуркад в своем Инстаграме.
Напомним, россияне до последнего огневого рубежа претендовали на золото, лидируя с минутным преимуществом, однако два штрафных круга Латыпова на заключительной стойке отбросили команду на третье место.
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