Сборная Финляндии разгромила Швейцарию в четвертьфинале олимпийского турнира

Сборнаяпо хоккею вышла в полуфинал олимпийского турнира в Пекине.

В четвертьфинале финские хоккеисты одержали победу над командой Швейцарии — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).

Авторами заброшенных шайб у финнов стали Миро Аалтонен, Маркус Гранлунд, Марко Анттила, Ииро Пакаринен и Теэму Хартикайнен.

У швейцарцев отличился Андрес Амбюль.

В полуфинале сборная Финляндии сыграет против Словакии. Матчи 1/2 финала пройдут 18 февраля.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. 1/4 финала Финляндия — Швейцария — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) Голы: Аалтонен — 3 (Фриман, Няттинен), 8:37 — 1:0. Лехтонен — 1 (Няттинен, Маннинен), 10:45 — 2:0. Анттила — 2 (Бьернинен), 23:08 — 3:0. Амбюль — 2 (бол., Корви, Хаас), 37:49 — 3:1. Пакаринен — 3 (п.в., Филппула, Песонен), 55:28 — 4:1. Хартикайнен — 2 (п.в.), 56:47 — 5:1Вратари: Сятери — Берра (Дженони, 23:36, 54:46 — 55:28, 55:50 — 56:47)Штраф: 4 — 4Броски: 23 (10+8+5) — 34 (8+12+14)

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