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    Женская сборная Финляндии по хоккею обыграла Швейцарию и заняла 3-е место на Олимпиаде

    Пекин-2022 Хоккей
    Женская сборная Финляндии по хоккею одержала победу в матче за бронзовые медали в рамках Олимпийских игр 2022 года над командой Швейцарии со счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). Встреча прошла в Пекине (Китай).

    Вийви Вайникка
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    Вийви Вайникка

    В составе победителей заброшенными шайбами отличились Вииви Вайникка, Сусанна Тапани, Нелли Лайтинен и Мишель Карвинен.

    Сборная России в 1/4 финала уступила Швейцарии со счётом 4:2 и покинула олимпийский турнир. В финале женского хоккейного турнира сыграют команды США и Канады. Встреча пройдёт завтра, 17 февраля. Стартовое вбрасывание — в 7:10 по московскому времени.

    Сборная США одержала победу на женском олимпийском турнире в 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея), в финале переиграв Канаду в серии буллитов (3:2).

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