Вальнес заявил о провокации со стороны Большунова в финале командного спринта на ОИ-2022

Норвежский лыжникзаявил о провокации со стороны россиянинав ходе финала командного спринта на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Вальнес лидировал на предпоследнем этапе в районе стадиона, однако потерял лидерство у холма, когда Большунов провёл атаку.

«Внезапно рядом со мной оказался русский (Большунов). Он определённо намеревался пройти меня и нырнул на внутреннюю траекторию. Он почти что проехался по моим лыжам. Это было немного провокационно», — приводит слова Вальнеса NRK.

Норвегия завоевала золото в этой гонке, в тандеме с Вальнесом бежал Йоханнес Клебо. Вторыми стали финны, Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзу.

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