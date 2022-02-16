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    Кореянка Чхой Мин Чон выиграла золотые медали на дистанции 1500 м в шорт-треке на ОИ

    Пекин-2022 Шорт-трек
    Кореянка Чхой Мин Чон одержала победу на дистанции 1500 м в шорт-треке на зимних Олимпийских играх в Пекине. Второе место заняла итальянка Арианна Фонтана, третья ступенька подиума досталась нидерладнке Сюзанне Схюлтинг.

    Чхой Мин Чон
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    Чхой Мин Чон

    Напомним, что россиянки Анна Вострикова и Софья Просвирнова не смогли преодолеть рубеж полуфиналов на этой дистанции. Ещё одна российская спортсменка Екатерина Ефременкова не смогла финишировать в своём четвертьфинале, состоявшемся ранее.

  • Вострикова и Просвирнова не смогли выйти в финал на дистанции 1500 м в шорт-треке на ОИ
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    • В соревнованиях принимали участие 36 спортсменок, представлявшие 17 национальных олимпийских комитетов. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира — 2021/2022.

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