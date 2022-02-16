Кореянка Чхой Мин Чон выиграла золотые медали на дистанции 1500 м в шорт-треке на ОИ

Кореянкаодержала победу на дистанции 1500 м в шорт-треке на зимних Олимпийских играх в Пекине. Второе место заняла итальянка, третья ступенька подиума досталась нидерладнке

Напомним, что россиянки Анна Вострикова и Софья Просвирнова не смогли преодолеть рубеж полуфиналов на этой дистанции. Ещё одна российская спортсменка Екатерина Ефременкова не смогла финишировать в своём четвертьфинале, состоявшемся ранее.

В соревнованиях принимали участие 36 спортсменок, представлявшие 17 национальных олимпийских комитетов. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира — 2021/2022.

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