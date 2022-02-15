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    Российские фристайлисты не попали в финал ОИ-2022 в акробатике из 1-й квалификации

    Пекин-2022 Фристайл
    Российские фристайлисты Станислав Никитин, Илья Буров и Максим Буров не смогли пробиться в финал соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) по итогам первой квалификации. Для выхода в финал спортсменам нужно было попасть в топ-6.

    Станислав Никитин
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    Станислав Никитин

    Никитин стал седьмым (119,47 балла), Илья Буров — девятым (117,65), Максим Буров — 21-м (95,02). Россияне попробуют выйти в финал через вторую квалификацию.

    Медали в этой дисциплине будут разыграны завтра, 16 февраля.

    Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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