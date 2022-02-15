Российские фристайлисты не попали в финал ОИ-2022 в акробатике из 1-й квалификации

Станислав Никитин Фото: globallookpress.com
Никитин стал седьмым (119,47 балла), Илья Буров — девятым (117,65), Максим Буров — 21-м (95,02). Россияне попробуют выйти в финал через вторую квалификацию.
Медали в этой дисциплине будут разыграны завтра, 16 февраля.
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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