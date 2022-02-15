Сборная Словакии разгромила Германию в 1/8 финала олимпийского турнира

Сборнаяпо хоккею вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по хоккею.

В 1/8 финала словаки одержали разгромную победу над командой Германии — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Немецкие ворота поразили Либор Гудачек, Петер Цегларик, Михал Криштоф и Марек Гривик.

В четвертьфинале Словакия сыграет против сборной США. Матч состоится 16 февраля, начало — в 07:10 мск.

Олимпийские игры-2022. Плей-офф. 1/8 финала Словакия — Германия — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Голы: Гудачек — 1 (Поспишил, Гернат), 11:05 — 1:0. Цегларик — 2 (бол.), 27:01 — 2:0. Криштоф — 1 (Княжко, Черешняк), 28:45 — 3:0. Гривик — 1 (п.в., Цегларик, Такач), 57:56 — 4:0Вратари: Рыбар — Нидербергер (56:26 — 57:56)Штраф: 8 — 33Броски: 34 (9+14+11) — 21 (5+5+11)

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