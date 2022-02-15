Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александра ТрусоваВеселые старты. Анонс событий на Олимпиаде-2022 15 февраля
  • 09:35
    • Сборная Словакии разгромила Германию в 1/8 финала олимпийского турнира
  • 09:25
    • Сборная Дании выиграла у Латвии и встретится с Россией в четвертьфинале олимпийского турнира
  • 08:24
    • Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады
  • 06:43
    • Российская фристайлистка Таталина заняла четвертое место на ОИ-2022
  • 01:04
    • «Мальорка» обыграла «Атлетик» благодаря голу Кубо
    Все новости спорта

    Сборная Словакии разгромила Германию в 1/8 финала олимпийского турнира

    Пекин-2022 Хоккей
    Сборная Словакии по хоккею вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по хоккею.

    Словаки забросили в ворота немцев четыре безответные шайбы
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Словаки забросили в ворота немцев четыре безответные шайбы

    В 1/8 финала словаки одержали разгромную победу над командой Германии — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

    Немецкие ворота поразили Либор Гудачек, Петер Цегларик, Михал Криштоф и Марек Гривик.

    В четвертьфинале Словакия сыграет против сборной США. Матч состоится 16 февраля, начало — в 07:10 мск.

    Олимпийские игры-2022. Плей-офф. 1/8 финала
    Словакия — Германия — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Гудачек — 1 (Поспишил, Гернат), 11:05 — 1:0. Цегларик — 2 (бол.), 27:01 — 2:0. Криштоф — 1 (Княжко, Черешняк), 28:45 — 3:0. Гривик — 1 (п.в., Цегларик, Такач), 57:56 — 4:0Вратари: Рыбар — Нидербергер (56:26 — 57:56)Штраф: 8 — 33Броски: 34 (9+14+11) — 21 (5+5+11)

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» обыграет «Реал» с крупным счетом?
  • ПСЖ — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Где «Ман Сити», там голы
  • «Спортинг» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Манкунианцы наконец-то добудут победу
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спортинг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  5.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие