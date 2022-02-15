Российские конькобежцы с олимпийским рекордом вышли в финал командной гонки преследования на ОИ-2022

Российские конькобежцы вышли в финал командной гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.

В полуфинале Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров опередили сборную США.

Россияне пробежали дистанцию за 3 минуты 22,96 секунды, установив новый олимпийский рекорд.

Захаров стал первым россиянином, завоевавшим медали на Олимпийских играх в шорт-треке и конькобежном спорте. 34-летний спортсмен завоевал золотую медаль в шорт-треке в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи.

В финале А российские конькобежцы поборются за золотые медали с командой Норвегии.

Финал пройдет 15 февраля, начало — в 11:47 мск.

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