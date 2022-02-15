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    • Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады
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    Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады

    Пекин-2022 Сборная России Медали России
    Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

    Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады
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    Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады

    Это произошло после завоевания швейцарской горнолыжницей Коринн Cутер золота в скоростном спуске.

    На счету российской команды четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. У Швейцарии стало пять золотых и пять бронзовых медалей.

    В медальном зачете лидирует Норвегия (девять золотых, пять серебряных, семь бронзовых медалей).

    По числу медалей на Играх Россия занимает второе место с 18 наградами. Лидером является Норвегия, у которой 21 медаль.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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