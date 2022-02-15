Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады

Сборнаяопустилась на девятое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Это произошло после завоевания швейцарской горнолыжницей Коринн Cутер золота в скоростном спуске.

На счету российской команды четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. У Швейцарии стало пять золотых и пять бронзовых медалей.

В медальном зачете лидирует Норвегия (девять золотых, пять серебряных, семь бронзовых медалей).

По числу медалей на Играх Россия занимает второе место с 18 наградами. Лидером является Норвегия, у которой 21 медаль.

Вся Олимпиада-2022

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.