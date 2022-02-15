Российские керлингисты победили Канаду и сохранили шансы на плей-офф ОИ-2022

Мужская сборная России по керлингу Фото: globallookpress.com
В состав сборной России входят Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Евгений Климов и Даниил Горячев.
Российские керлингисты одержали четвертую победу в восьми матчах и делят четвертое место с американцами.
В заключительном матче предварительного раунда в среду, 16 февраля, сборная России встретится с командой Великобритании.
Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф, который начнется со стадии полуфиналов.
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