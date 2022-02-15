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    Российские керлингисты победили Канаду и сохранили шансы на плей-офф ОИ-2022

    Пекин-2022 Кёрлинг Сборная России
    Мужская сборная России по керлингу в матче 10-го тура предварительного раунда на Олимпийских играх в Пекине обыграла команду Канады — 7:6 после экстра-энда.

    Мужская сборная России по керлингу
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    Мужская сборная России по керлингу

    В состав сборной России входят Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Евгений Климов и Даниил Горячев.

    Российские керлингисты одержали четвертую победу в восьми матчах и делят четвертое место с американцами.

    В заключительном матче предварительного раунда в среду, 16 февраля, сборная России встретится с командой Великобритании.

    Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф, который начнется со стадии полуфиналов.

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