Фетисов высказался о матче с Данией в четвертьфинале хоккейного турнира ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпионподелился ожиданиями от матча между сборнымив четвертьфинале олимпийского турнира в Пекине.

«Дания — интересная команда, мы с ней играли уже. Нужна дисциплина, терпение, лидеры должны начать давать результат. Думаю, всё будет нормально.

Должны собраться? Уже дальше не собираться — неправильно. Пришло время собираться всем, это плей-офф», — приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Матч Россия — Дания пройдет 16 февраля, начало — в 09:00 мск.

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