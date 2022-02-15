Быков — о стиле игры Дании: Как зубная боль — неприятный и тяжелый

«Четвертьфинал — неприятная стадия, поэтому не нужно говорить, что нам повезло с жеребьевкой. Датчане тоже хотят выиграть.
Думаю, будет очень закрытая игра. И цена первого гола будет очень важна. Нужно быть осторожными и дисциплинированными.
И не стоит ждать красивого хоккея. Элерс — приверженец вязкого хоккея. Стиль датчан можно сравнить с зубной болью: неприятный и тяжелый хоккей», — приводит слова специалиста ТАСС.
Напомним, соперники уже встречались между собой в рамках группового этапа олимпийского турнира. Тогда победу со счетом 2:0 одержала российская команда.
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