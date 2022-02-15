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    Быков — о стиле игры Дании: Как зубная боль — неприятный и тяжелый

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился ожиданиями от четвертьфинального поединка Олимпиады в Пекине с командой Дании.

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    «Четвертьфинал — неприятная стадия, поэтому не нужно говорить, что нам повезло с жеребьевкой. Датчане тоже хотят выиграть.

    Думаю, будет очень закрытая игра. И цена первого гола будет очень важна. Нужно быть осторожными и дисциплинированными.

    И не стоит ждать красивого хоккея. Элерс — приверженец вязкого хоккея. Стиль датчан можно сравнить с зубной болью: неприятный и тяжелый хоккей», — приводит слова специалиста ТАСС.

    Напомним, соперники уже встречались между собой в рамках группового этапа олимпийского турнира. Тогда победу со счетом 2:0 одержала российская команда.

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