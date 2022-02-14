Россия вышла в финальный раунд командного турнира ОИ по прыжкам на лыжах с трамплина

Сборная России по прыжкам на лыжах на лыжах с трамплина в составепрошла в финальный раунд командных соревнований на зимних Олимпийских играх в Пекине. Для этого команде нужно было попасть в топ-8 по итогам первого раунда прыжков.

Соревнования ещё продолжаются, но сборная России уже гарантировано останется в первой восьмёрке. Финальный раунд также состоится сегодня, 14 февраля.

7 февраля сборная России в составе в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.

Вся Олимпиада-2022

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.