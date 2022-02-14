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    • Россия вышла в финальный раунд командного турнира ОИ по прыжкам на лыжах с трамплина
    Все новости спорта

    Россия вышла в финальный раунд командного турнира ОИ по прыжкам на лыжах с трамплина

    Пекин-2022 Прыжки с трамплина Сборная России
    Сборная России по прыжкам на лыжах на лыжах с трамплина в составе Данила Садреева, Романа Трофимова, Михаила Назарова и Евгения Климова прошла в финальный раунд командных соревнований на зимних Олимпийских играх в Пекине. Для этого команде нужно было попасть в топ-8 по итогам первого раунда прыжков.

    Данил Садреев
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    Данил Садреев

    Соревнования ещё продолжаются, но сборная России уже гарантировано останется в первой восьмёрке. Финальный раунд также состоится сегодня, 14 февраля.

    7 февраля сборная России в составе в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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