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    Ягудин высказался о решении CAS по делу Камилы Валиевой

    Пекин-2022 Допинг Фигурное катание Сборная России
    Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин радостно отреагировал на новость о допуске 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Нереально, прямо безумно рад! Лучшая новость в день святого Валентина», — приводит слова Ягудина «Чемпионат».

    Напомним, Камила Валиева оказалась в эпицентре допингового скандала. После завершения командного турнира фигуристов, шведская антидопинговая лаборатория сообщила, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат.

    Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила все апелляции, допустив спортсменку к участию в Играх, но впереди долгие месяцы тщательного расследования по этому делу.

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