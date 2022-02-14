Ягудин высказался о решении CAS по делу Камилы Валиевой

Олимпийский чемпион 2002 годарадостно отреагировал на новость о допуске 15-летней российской фигуристкик участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Нереально, прямо безумно рад! Лучшая новость в день святого Валентина», — приводит слова Ягудина «Чемпионат».

Напомним, Камила Валиева оказалась в эпицентре допингового скандала. После завершения командного турнира фигуристов, шведская антидопинговая лаборатория сообщила, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила все апелляции, допустив спортсменку к участию в Играх, но впереди долгие месяцы тщательного расследования по этому делу.

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