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    • Российская конькобежка Голикова взяла бронзу на дистанции 500 метров
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    Голикова: Если бы было золото, может, закончила бы, а теперь у меня больше сил и мотивации

    Пекин-2022 Коньки Сборная России
    Российская конькобежка Ангелина Голикова поделилась эмоциями после бронзы на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Пекине.

    Ангелина Голикова
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    Ангелина Голикова

    «У меня много эмоций, было очень много сильных соперниц, разрыв маленький. Мы видели по сезону, что конкуренция была всегда плотная и расклады разные.

    Сейчас я рада медали. У меня медаль! Если бы было золото, это было бы сумасшествие, может, закончила бы, а теперь у меня больше сил и мотивации бороться.

    Было много неопределенности в пандемию, будут Игры или нет. Был шанс выиграть медаль, и я это сделала.

    Конечно, я хотела команде принести золото, знала, что шансы у меня есть. Но что есть, то есть.

    Если бы бежала с олимпийской чемпионкой Эрин Джексон, то, наверное, смогла бы контролировать ее на финише.

    Когда бежала с Кодайрой, думала, она будет серьезнее. Понимала, что последние старты она бегала не очень, но говорили, что будет быстрее», — цитирует Голикову «Матч ТВ».

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