Тихонов: В эстафете способны бороться за золото. Главное — не стрелять, как из пулемёта

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал состав мужской сборной России в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

За команду выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Гонка состоится завтра, 15 февраля, и начнётся в 12:00 мск.

«Правильная расстановка. Латыпов лучший вариант, чтобы финишировать. Особенно сейчас. Эдуард готов, так что дай бог, чтобы все чисто отстрелялись. Мне казалось, что будет Серохвостов, у него получалось. Но сделали такой выбор. За золото бороться способны. Главное, чтобы не стреляли, как из пулёмета. Разумно выверять каждый выстрел», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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