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    Сборная России объявила состав на мужскую эстафету на ОИ-2022

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Сборная России по биатлону определилась с составом мужской команды на эстафетную гонку на Олимпиаде в Пекине.

    Александр Логинов
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    Александр Логинов

    В эстафете выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

    Мужская эстафета пройдет 15 февраля, начало — в 09:30 мск.

    Напомним, ранее российские биатлонисты не выиграли на одной медали ОИ-2022 в личных гонках.

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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