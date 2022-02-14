Сборная России объявила состав на мужскую эстафету на ОИ-2022

Сборнаяпо биатлону определилась с составом мужской команды на эстафетную гонку на Олимпиаде в Пекине.

В эстафете выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Мужская эстафета пройдет 15 февраля, начало — в 09:30 мск.

Напомним, ранее российские биатлонисты не выиграли на одной медали ОИ-2022 в личных гонках.

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