Сборная России объявила состав на мужскую эстафету на ОИ-2022

Александр Логинов Фото: globallookpress.com
В эстафете выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Мужская эстафета пройдет 15 февраля, начало — в 09:30 мск.
Напомним, ранее российские биатлонисты не выиграли на одной медали ОИ-2022 в личных гонках.
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