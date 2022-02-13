Американские хоккеисты удержали победу над Германией на ОИ-2022

одержала победу над(3:2) в матче 3-го тура группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

Счет открыли немцы — уже на второй минуте отличился Патрик Хагер.

Американцы ответили тремя шайбами — голы записали на свой счет Стивен Кемпфер, Мэттью Найес и Натан Смит.

В концовке встречи шайбу в составе немецкой сборной забросил Том Кюнхакль, но перевести игру в овертайм сборной Германии не удалось.

Хоккей. Олимпийские игры-2022. Группа A США — Германия — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Голы: Хагер — 1 (бол., Плахта, Кахун), 2:00 — 0:1. Кэмпфер — 1 (бол., Миле, О`Нилл), 4:26 — 1:1. Низ — 1 (Абруццезе, Несс), 24:50 — 2:1. Смит — 1, 42:47 — 3:1. Кюнхакль — 1 (Бергманн, Й. Мюллер), 57:31 — 3:2Вратари: Коммессо — Аус ден Биркен (58:11)Броски: 32 (8+14+10) — 26 (9+7+10)Штраф: 12 — 10

Команда США завершила групповой этап без потерь, финишировав с 9 очками на первом месте и напрямую выйдя в 1/4 финала.

Второй стала сборная Канады — 6 очков, затем расположились команды Германии (3 очка) и Китая (0 очков) соответственно.

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