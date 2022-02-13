Американские хоккеисты удержали победу над Германией на ОИ-2022

Счет открыли немцы — уже на второй минуте отличился Патрик Хагер.
Американцы ответили тремя шайбами — голы записали на свой счет Стивен Кемпфер, Мэттью Найес и Натан Смит.
В концовке встречи шайбу в составе немецкой сборной забросил Том Кюнхакль, но перевести игру в овертайм сборной Германии не удалось.
Команда США завершила групповой этап без потерь, финишировав с 9 очками на первом месте и напрямую выйдя в 1/4 финала.
Второй стала сборная Канады — 6 очков, затем расположились команды Германии (3 очка) и Китая (0 очков) соответственно.
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