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    Третьяк: Очень много вопросов остается по игре спецбригад сборной России

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Президент ФХР Владислав Третьяк высказал мнение об игре сборной России в матче против Чехии (5:6 ОТ) на Олимпийских играх-2022.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «Думаю, зрителям было интересно смотреть матч. Хорошо, что команда почувствовала вкус гола — забить чехам смогли сразу пять хоккеистов.

    Но очень много вопросов остается по игре спецбригад, как к большинству, так и к меньшинству. Эти компоненты — ключевые в современном международном хоккее, к плей-офф их нужно обязательно подтягивать.

    До четвертьфинала есть три полноценных тренировочных дня, будем надеяться, что за это время штаб команды сумеет внести коррективы и поработать над улучшением игры в большинстве и меньшинстве, — сказал Третьяк "Матч ТВ".

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