Нидерландские шорт-трекистки выиграли эстафету на 3000 м

Нидерландские шорт-трекистки завоевали золото в эстафете на 3000 м на Олимпийских играх в Пекине. Они прошли дистанцию за 4 минуты 3,4 секунды, что стало новым олимпийским рекордом.

Второе место заняла команда из Южной Кореи. Тройку лидеров замкнули китаянки.

В финале B команда России вместе с командой США были дисквалифицированы. Там первое место заняли представительницы Италии.

Шорт-трек. Олимпийские игры-2022. Женщины. Командная гонка 3 000 м. Финал 1. Нидерланды (Сюзанне Схултинг, Сельма Поутсма, Ксандра Велзебур, Яра ван Керкоф) — 4.03,40

2. Корея (Сео Ви Мин, Чхве Мин Чон, Ким А Лан, Ли Ю Бин) — 4.03,63

3. Китай (Чжан Чутун, Чжан Юйтин, Фань Кэсинь, Кун Сюэ) — 4.05,38

4. Канада (Кортни Саро, Флоренс Брюней, Ким Бутен, Элисон Шарль) — 4.04,34



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