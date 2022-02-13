Нидерландские шорт-трекистки выиграли эстафету на 3000 м

Сюзанне Схюлтинг Фото: globallookpress.com
Второе место заняла команда из Южной Кореи. Тройку лидеров замкнули китаянки.
В финале B команда России вместе с командой США были дисквалифицированы. Там первое место заняли представительницы Италии.
Шорт-трек. Олимпийские игры-2022. Женщины. Командная гонка 3 000 м. Финал
- 1. Нидерланды (Сюзанне Схултинг, Сельма Поутсма, Ксандра Велзебур, Яра ван Керкоф) — 4.03,40
- 2. Корея (Сео Ви Мин, Чхве Мин Чон, Ким А Лан, Ли Ю Бин) — 4.03,63
- 3. Китай (Чжан Чутун, Чжан Юйтин, Фань Кэсинь, Кун Сюэ) — 4.05,38
- 4. Канада (Кортни Саро, Флоренс Брюней, Ким Бутен, Элисон Шарль) — 4.04,34
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