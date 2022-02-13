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    Нидерландские шорт-трекистки выиграли эстафету на 3000 м

    Пекин-2022 Шорт-трек
    Нидерландские шорт-трекистки завоевали золото в эстафете на 3000 м на Олимпийских играх в Пекине. Они прошли дистанцию за 4 минуты 3,4 секунды, что стало новым олимпийским рекордом.

    Сюзанне Схюлтинг
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    Сюзанне Схюлтинг

    Второе место заняла команда из Южной Кореи. Тройку лидеров замкнули китаянки.

    В финале B команда России вместе с командой США были дисквалифицированы. Там первое место заняли представительницы Италии.

    Шорт-трек. Олимпийские игры-2022. Женщины. Командная гонка 3 000 м. Финал
    • 1. Нидерланды (Сюзанне Схултинг, Сельма Поутсма, Ксандра Велзебур, Яра ван Керкоф) — 4.03,40
    • 2. Корея (Сео Ви Мин, Чхве Мин Чон, Ким А Лан, Ли Ю Бин) — 4.03,63
    • 3. Китай (Чжан Чутун, Чжан Юйтин, Фань Кэсинь, Кун Сюэ) — 4.05,38
    • 4. Канада (Кортни Саро, Флоренс Брюней, Ким Бутен, Элисон Шарль) — 4.04,34

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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